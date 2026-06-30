Dio Dalmacije zahvatilo nevrijeme, temperatura zraka u sat vremena pala 15 stupnjeva

Posljednji dan lipnja ostat će upamćen kao jedan od najekstremnijih meteoroloških dana u Dalmaciji. Nakon što su tijekom dana u Splitu, Zadru i Šibeniku oboreni apsolutni temperaturni rekordi, poslijepodne je dio juga Dalmacije zahvatilo izraženo grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnim pljuskovima i tučom.

U Splitu su tijekom dana čak dva puta obarani i mjesečni i apsolutni temperaturni rekordi. Temperatura zraka najprije je dosegnula 39,4 Celzijeva stupnja, a potom je oko 16:20 porasla na čak 39,6 stupnjeva, što je nova najviša temperatura ikad izmjerena u gradu.

U drugom dijelu dana došlo je do jačeg razvoja naoblake nad južnom Dalmacijom. Pljuskovi s grmljavinom zahvatili su područje od Biokova do Dubrovnika, a najizraženiji su bili u okolici Vrgorca, gdje je lokalno palo oko 25 litara kiše po četvornom metru. Mjestimice je zabilježena i tuča.

Nagla promjena vremena donijela je i osjetno osvježenje. U okolici Vrgorca temperatura zraka pala je za čak 15 stupnjeva te se spustila na oko 20 Celzijevih stupnjeva.

Pljuskova je bilo i na području Dinare, Kamešnice te u okolici Imotskog.

Prema prognozama, promjenjivo vrijeme zadržat će se tijekom srijede i četvrtka, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine. Od četvrtka pa do kraja tjedna očekuje se stabilnije i suho vrijeme, uz buru koja će najjača biti u petak.