Dio automobilskih guma mogao bi biti zabranjen

Kalifornija je ranije odlučila da će od 2035. godine zabraniti prodaju novih automobila s benzinskim i dizelskim motorima, a sada će politička većina odlučivati i o pravilima koja bi se odnosila na gume koje se koriste na vozilima.

Prema prijedlogu novog zakona, automobilske gume morale bi ispunjavati iste standarde koje proizvođači automobila moraju zadovoljiti kada nova vozila izlaze s proizvodne trake. To znači da gume koje se naknadno kupuju ne bi smjele biti slabije kvalitete od onih koje dolaze ugrađene na potpuno novim automobilima, piše HAK revija.

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Navodi se da zamjenske gume u pravilu imaju veću potrošnju energije i veći otpor kotrljanja u odnosu na gume koje proizvođači ugrađuju u tvornicama. Predlagatelji smatraju da bi takve izmjene mogle smanjiti troškove za vozače jer bi s jednim spremnikom goriva ili jednim punjenjem baterije mogli prijeći veću udaljenost.

S druge strane, kritičari upozoravaju da bi novi propisi mogli povećati troškove proizvodnje guma, što bi se na kraju odrazilo i na njihovu višu cijenu za potrošače. Ostaje za vidjeti hoće li Kalifornija donijeti ovu radikalnu odluku.