Dino Prižmić nastavlja s odličnim igrama: Izborio četvrtfinale Challengera u Saint-Tropezu

Dino Prižmić nastavlja uspješan nastup na ATP Challengeru u francuskom Saint-Tropezu. Splitski tenisač, koji je na turniru postavljen za četvrtog nositelja, u srijedu je izborio plasman u četvrtfinale svladavši Španjolca Davida Jordu Sanchisa, 216. igrača svijeta.

Prižmić je slavio u dva seta rezultatom 6:1, 7:6(5).

U drugom setu zakomplicirao pa riješio u tie-breaku

Prvi set protekao je potpuno u znaku hrvatskog tenisača. Prižmić je protivniku prepustio samo jedan gem i uvjerljivo stigao do vodstva.

Činilo se da će posao brzo završiti i u nastavku. Imao je set prednosti i vodstvo od 5:3, no Španjolac se nije predao. Jorda Sanchis uspio je napraviti preokret i povesti sa 6:5, ali Prižmić mu nije dopustio da izbori treći set.

Splićanin je izborio tie-break, a zatim ga dobio sa 7:5 i potvrdio prolazak među osam najboljih.

Prižmić je susret završio s jednim asom i 59 posto pogođenog prvog servisa, a posebno je učinkovit bio na prilikama za oduzimanje servisa. Iskoristio je tri od četiri break-lopte.

Čeka suparnika u borbi za polufinale

Prižmiću će sljedeći protivnik biti pobjednik dvoboja između Uga Blancheta i Daniila Glinke.

Još jedna pobjeda dijelila bi 21-godišnjeg Splićanina od plasmana u polufinale turnira u Saint-Tropezu.