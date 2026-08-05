Dinamo već osigurao milijune, a pravi jackpot tek slijedi: Evo koliko može zaraditi ulaskom u Ligu prvaka

Dinamo je pobjedom 5-0 protiv Kauno Žalgirisa praktički prošao 3. pretkolo Lige prvaka i za ulazak u skupine Lige prvaka čeka ga Viking. Prolazak bi značio punu blagajnu i 18.6 milijuna eura, samo za startninu. No koliko su Zagrepčani već zaradili?

Dinamo je proaskom Thuna osigurao skupine Konferencijske lige što mu je donijelo 3.17 milijuna eura. Uz to, dobio je dodatnih 525.000 eura za tri dosadašnje europske utakmice pa je to tri milijuna i 723.000 eura. No to je tek sitnica prema onome što se može zaraditi, piše Nacional.

No daleko je to od konačne cifre, na nju Uefa nadodaje naknadu za vrijednosni stup koji čine udio od prodaje TV prava i klupski koeficijent, premije za pobjede i remi, ali i bonuse za konačan plasman na ljestvici.

Dinamo je prolaskom Žalgirisa zaradio dodatnih 4,91 milijun eura, koliko Uefa nagrađuje svaku momčad koja se plasira u skupine Europske lige. Kažemo minimalno jer je to novac bez udjela od prodaje TV prava i klupskog koeficijenta.

Najveći novac, naravno, je u Ligi prvaka. Prolaskom Vikinga odmah sjeda 18,62 milijuna eura, a svako mjesto, počevši od posljednjeg u Ligi prvaka, donosi 275.000 eura. Minimalna zarada bila bi 19,4 milijuna eura, a uz bonuse, marketinška prava to se penje do 23 milijuna eura….

Pobjeda u Ligi prvaka donosi čak 2,1 milijun eura, remi 700.000. U Europskoj ligi ona je 450.000 eura za pobjedu i 150.000 za remi. Klubovi koji završe na prvih osam pozicija u glavnoj fazi natjecanja dobit će dodatna dva milijuna eura za Ligu prvaka, 600.000 eura za Europsku ligu…