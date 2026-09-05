Dinamo se napatio protiv Gorice i teškom mukom iščupao tri boda

Nogometaši Dinama s minimalnih 1-0 (1-0) pobijedili su Goricu u utakmici 6. kola Hrvatske nogometne lige, koja je u subotu odigrana na stadionu Maksimir.

Pogodak za pobjedu postigao je u 28. minuti najbolji Dinamov strijelac Dion Drena Beljo, koji je s osam golova vodeći strijelac hrvatskog prvenstva.

U tjednu kad su Dinamu stigla nova tri pojačanja trener Mario Kovačević je od njih u početni sastav uvrstio samo vratara Dominika Kotarskog. Odmor je dobio Dinamov kapetan Josip Mišić, a umjesto njega je poziciju korektora veznog reda zauzeo Rus Kiril Kravcov, kojemu je to bio debi u Dinamovom dresu.

Zasluženo vodstvo

Dvoboj aktualnog prvaka i momčadi koja se bori za opstanak u elitnom razredu, trebala je iz perspektive Dinamovih navijača, donijeti priliku za popravljanje gol-razlike, ali se momčad Marija Carevića odbila uklopiti u takav scenarij, piše Gol.hr.

Dinamo je imao nadmoć u posjedu, ali izglednih, čistih prilika za pogodak iz izrađenih akcija nije bilo. Ipak, domaćin je u 28. minuti uspio doći do pogotka.

Ubačaj je došao s desne strane, odbijala se lopta od nekolicine igrača i završila kod Belje čiji je prvi pokušaj udarca petom s pet metara blokiran, ali se lopta opet odbila do Dinamovog središnjeg napadača, a on je u drugom pokušaju pogodio mrežu. Nakon udarca je došlo do sudara između Belje i vratara Josipovića, a Dinamov igrač je ostao ležati s bolnom grimasom na licu. No, uspio se Beljo oporaviti.

Gorica je u prvih 25 minuta zbog ozljeda već bila prisiljena na dvije promjene. Prvo je Kučiša zamijenio Frigan, a potom je umjesto Perića ušao Braut.

Nakon pogotka, bez većih uzbuđenja pred oba gola završilo je prvo poluvrijeme.

Izjednačenje visilo u zraku, ali Dinamo se izvukao

U početnoj fazi drugog dijela Dinamo je došao u nekoliko obećavajućih situacija, ali je vratar Josipović obranio pokušaje Zajca i Kravcova. Nakon 65 minuta igre i Kovačević je posegnu za zamjenama, a u 71. minuti je ubacio u igru i povratnika u plavi dres Luku Ivanušeca. Odmah po ulasku je sudjelovao u obećavajućoj akciji s još jednim povratnikom Mislavom Oršićem. Dinamov krilni napadač je uputio oštru loptu koja je prošla između vratnice i Belje koji nije mogao do nje.

Samo minutu poslije Goricu su centimetri dijelili od izjednačenja. Izigrana je bila Dinamova obrana, sam je ostao Ivan Cvijanović, ali je njegov udarac odsjeo na prečki.

Nekadašnji igrač Dinama Fran Brodić, novo pojačanje Gorice, došao je priliku u 76. minuti, ali je njegov udarac zaustavio Dominik Kotarski. Do kraja dvoboja Gorica je bila opasnija momčad, ali je Dinamo uspio ostati netaknute mreže i sačuvati pobjedu kojom se bodovno izjednačio (13) s Varaždinom, uz utakmicu manje, i zasjeo na vrh ljestvice. Gorica je sa samo jednim bodom ostala na dnu.

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