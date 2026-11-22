Nogometaši zagrebačkog Dinama svladali su Istru 1961 rezultatom 3:2 u susretu 14. kola SuperSport HNL-a, odigranom na Maksimiru. Momčad Jerka Leke tako je upisala treću uzastopnu pobjedu pod njegovim vodstvom, ali do novih bodova nije stigla bez drame.

Dinamo je odlično otvorio utakmicu. Luka Stojković pogodio je već u 11. minuti, dok je Fran Topić u 33. povisio na 2:0. Činilo se da domaćini sigurno idu prema pobjedi, no Istra se nije predavala.

U 57. minuti Nik Škafar Žužić smanjio je na 2:1, a samo osam minuta kasnije Dani Rodriguez je zabio treći pogodak za Dinamo.

Ipak, posljednje minute donijele su novu neizvjesnost. Raul Kumar je u 92. minuti pogodio za 3:2, no gosti nisu uspjeli doći do izjednačenja jer je ubrzo nakon toga sudac svirao kraj utakmice.

Dinamo je ovom pobjedom stigao do 28 bodova i nalazi se na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, s četiri boda manje od vodećeg Hajduka, ali i utakmicom manje. Istra 1961 ostala je na 19 bodova i zauzima peto mjesto. Zagrepčane već u četvrtak, 26. studenoga, očekuje europski ogled protiv Bayer Leverkusena na Maksimiru, dok u nedjelju, 29. studenoga, u prvenstvu gostuju kod Gorice. Istra će sljedeću utakmicu odigrati u petak, 27. studenoga, kada u Puli dočekuje Varaždin.