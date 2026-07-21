Dinamo remijem otvorio europsku sezonu: Zajc u završnici spasio Modre kod Thuna

Nogometaši Dinama remijem su otvorili novu europsku sezonu. Hrvatski prvak odigrao je 1:1 na gostovanju kod švicarskog prvaka Thuna u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka.

Thun poveo u prvom dijelu

Domaćini su poveli u 20. minuti pogotkom Brightona Labeaua. Dinamu je posao dodatno otežavala umjetna trava na kojoj švicarski prvak igra domaće utakmice.

Modri su do izjednačenja stigli u 86. minuti, kada je za konačnih 1:1 pogodio Miha Zajc.

Odluka o prolasku u treće pretkolo Lige prvaka past će u uzvratnoj utakmici koja će se igrati u srijedu, 29. srpnja, u Zagrebu.