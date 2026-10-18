Dinamo porazio Slaven Belupo i približio se Hajduku

Nogometaši Slaven Belupa i Dinama danas su s početkom od 18 sati odigrali zadnju utakmicu 10. kola SuperSport HNL-a, a slavio je Dinamo rezultatom 1:5.

Gosti su poveli u 16. minuti kada je Rodriguez nakon dodavanja Belje poslao loptu u mrežu za 0:1. Petnaest minuta kasnije asistent Beljo upisao se u strijelce zabivši iz penala za 0:2. Potom se bolje upisao ponovno u strijelce 40. minuti, a samo pet minuta kasnije Mersinaj je zabio za smanjenje prednosti od 1:3.

U drugom je dijelu Zajc zamijenio Kravtsova, točnije u 60. minuti, a pet minuta zatim zabio je za 1:4. Konačnih 1:5 postavio je Galešić pucavši glavom nakon asistencije Oršića iz kornera.

Dinamo je ovom pobjedom ostao drugoplasirani s 19 bodova i utakmicom manje od vodećeg Hajduka koji ima 22 boda, dok je Slaven Belupo osmi s 10 bodova.

