Dinamo ostao bez Lige prvaka: Viking ga slomio u dvije minute i poslao u Europa ligu

Dinamo neće igrati u Ligi prvaka ove sezone. Zagrebačka momčad poražena je na gostovanju kod norveškog Vikinga rezultatom 3:1 u uzvratnoj utakmici play-offa, pa je domaćin s ukupnih 5:3 izborio plasman u najelitnije europsko klupsko natjecanje.

Hrvatski prvak utakmicu je otvorio na najbolji mogući način. Već u 10. minuti Arber Hoxha zatresao je mrežu Vikinga i doveo "Modre" u vodstvo, čime je zagrebački sastav ponovno potpuno otvorio borbu za prolazak. Ipak, prednost nije dugo trajala. U 18. minuti Viking je dobio jedanaesterac, a siguran s bijele točke bio je Zlatko Tripić, koji je izjednačio na 1:1.

Viking riješio sve početkom drugog dijela

Ključne minute utakmice dogodile su se odmah nakon povratka momčadi iz svlačionice. Norvežani su u samo nekoliko minuta potpuno preokrenuli susret. Najprije je Edvin Austbo u 48. minuti pogodio za 2:1, a samo dvije minute poslije Tobias Moi zabio je za 3:1 i doveo hrvatskog prvaka u iznimno tešku situaciju.

Zagrebačka momčad do kraja nije uspjela pronaći put prema preokretu koji bi je odveo među europsku elitu.

Viking je tako s ukupnih 5:3 prošao play-off i izborio nastup u Ligi prvaka, dok europska sezona Dinama nije završena. "Modri" će natjecanje nastaviti u Europa ligi.