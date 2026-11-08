Dinamo okrenuo utakmicu u svoju korist i slavio u Varaždinu, domaćini dobili čak dva crvena kartona

Nogometaši Varaždina i Dinama danas su s početkom od 18 sati igrali zadnju utakmicu 13. kola SuperSport HNL-a.

Domaćini su poveli u 27. minuti kada je Canjuga uposlio Mamića, a on poslao loptu u mrežu, u dalji kut za 1:0, no nije dugo trajalo slavlje domaćina. Samo tri minute kasnije Beljo je asistirao dodao Stojkoviću koji je s ruba kazenenog prostora zatresao mrežu za 1:1 nakon što je lopta prevarila Silića. U 35. je minuti požutio Punčec zbog igranja rukom, a u 42. je minuti Canjuga požutio nakon prekršaja.

Drugo je poluvrijeme započelo žutim kartonom Maglice, a Dinamo je mijenjao u 56. minuti, Topić je zamijenio Rodrigueza, a sedam minuta kasnije Vuk je zamijenio Latkovića. U 65. je minuti Tavares dobio žuti karton, a s druge strane požutio je i Galešić zbog prigovora. Potom su Kačavenda i Goda zamijenilli Ivanušeca i Vinlofa. U 74. je minuti Punčec nagazio Belju, a sudac Erceg otišao je pogledati snimku te je naposljetku dosudio penal. Punčec je dobio drugi žuti odnosno isključujući crveni karton, dok je Beljo bio precizan s bijele točke za 1:2. Potom je Zajc zamijenio Stojkovića, a Oršić Hoxhu što je odmah urodilo plodom po Dinamo: Zajc, koji je tek ušao u igru zabio je za konačnih 1:3 u 89. minuti susreta, a u posljednjoj je minuti nadoknade Uchegbu dobio izravni crveni karton zbog ponašanja.

Ovom je utakmicom raspored u vrhu tablice ostao nepromijenjen: Hajduk je ostao prvi s 29 bodova, prati ga Dinamo s 25 bodova i utakmicom manje, dok mu je za vratom Osijek koji ima 20 bodova, a četvrtoplasirana Istra ima 19 bodova, kao i Varaždin. Bod manje imaju Slaven i Rudeš, a na devetom je mjestu Lokomotiva s 11 bodova, dok začelje drži Gorica.

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