Dinamo našao novog trenera? Preziva se Garcia

Prema informacijama koje donosi Germanijak, španjolski stručnjak Oscar Garcia u ovom je trenutku prvi izbor i najbliži kandidat za preuzimanje klupe zagrebačkog Dinama. Plan maksimirskog vodstva je da momčad preuzme tijekom predstojeće reprezentativne stanke, nakon što privremeni trener Jerko Leko odradi utakmice protiv Sunderlanda i Varaždina.

Iako pojedini izvori tvrde da je dogovor s Modrima praktički postignut, ozbiljnu prepreku predstavlja činjenica da je Garcia ugovorom vezan za poljski Pogon iz Szczecina sve do 2029. godine. Tamo mu ide sjajno jer je nanizao pet pobjeda i šest susreta bez poraza, momčad mu se bori za vrh ljestvice te ima najbolju obranu lige sa samo devet primljenih pogodaka u 11 nastupa. U Maksimiru vjeruju da ugovorna obveza neće biti nepremostiv problem te da je Španjolac spreman čak i na vlastitu štetu raskinuti suradnju, no ostaje pitanje hoće li ga poljski klub pustiti usred sezone.

Poveznica s Cruijffom, Vlaovićem i Bjelicom

Katalonac rođen u Sabadellu ima bogat igrački pedigre; za Barcelonu je pod vodstvom Johana Cruijffa odigrao 97 utakmica i postigao 28 pogodaka, dijeleći svlačionicu s velikanima poput Pepa Guardiole i Roberta Prosinečkog. Igrao je i za Valenciju, gdje mu je suigrač bio Goran Vlaović, današnja desna ruka voditelja Dinamova sportskog sektora Alberta Capellasa, dok je u Albaceteu igrao s bivšim trenerom Dinama Nenadom Bjelicom. Budući da Capellas teži stručnjaku povezanom s Barceloninom školom, Garcia je izbio na vrh liste želja ispred imena kao što su Thiago Alcantara, Pol Planas ili Julien Belletti.

Drama sa Salzburgom i trenerska lutanja

Garcia već ima povijest s Dinamom jer je 2016. godine vodio Red Bull Salzburg u play-offu Lige prvaka. Tada ga je nadmudrio Zlatko Cico Kranjčar, koji je u završnici uzvrata poslao Gordona Schildenfelda u napad, a Junior Fernandes i El Arabi Hilal Soudani odveli su Zagrepčane u europsku elitu, dok su austrijski mediji krivili Garciju jer je forsirao ozlijeđenog napadača Jonathana Soriana.

Iako je u trenerskoj karijeri vodio momčadi poput Brightona, Watforda, Olympiacosa, Saint-Étiennea, Celte, Reimsa i Ajaxa, njegov najveći upitnik ostaje često mijenjanje sredine. Nakon belgijskog Leuvena 2023. godine, ni u jednom klubu nije odradio više od 12 utakmica, što je točno broj susreta koje je dosad upisao i u Pogonu. Španjolca prije eventualnog dolaska u Zagreb čekaju utakmice protiv Rakowa i Widzewa, a rasplete li se posao prema planu, HNL bi do kraja godine mogao gledati okršaj imenjaka – Oscara protiv Gonzala Garcije.