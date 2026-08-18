Dinamo ispustio dva gola prednosti: Viking se vratio i zakomplicirao put prema Ligi prvaka

Dinamo i Viking odigrali su 2:2 na Maksimiru u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka. Hrvatski prvak imao je gotovo idealan početak susreta i nakon samo deset minuta vodio s dva pogotka razlike, ali norveška momčad uspjela se vratiti još prije odlaska na odmor.

Zagrebački sastav poveo je već u šestoj minuti pogotkom Diona Drene Belje. Samo četiri minute poslije Mateo Lisica zatresao je mrežu za 2:0 i donio Dinamu veliku prednost u jednoj od najvažnijih utakmica sezone.

Ipak, gosti se nisu predali. Peter Christiansen u 26. minuti smanjio je zaostatak Vikinga, a potpuni povratak norveškog prvaka stigao je u 39. minuti, kada je Zlatko Tripić pogodio za 2:2.

Odluka o plasmanu u ligašku fazu Lige prvaka past će u Norveškoj idući tjedan.