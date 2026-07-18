Dinamo doveo napadača Lokomotive

Dinamo je doveo novog napadača. U Maksimir iz Lokomotive stiže 22-godišnji slovenski nogometaš Aleks Stojaković, čime je klub zaključio potragu za novim rješenjima u ofenzivnom dijelu momčadi, pišu Sportske novosti. Dinamo će Lokomotivi za Stojakovića isplatiti odštetu u iznosu od 750.000 eura. Mladi napadač potpisao je s hrvatskim prvakom ugovor na četiri godine.

Pojačanje konkurencije na više pozicija

Stojakovićevim dolaskom Dinamo dobiva igrača koji može igrati na poziciji centralnog napadača, ali i na krilu, što će dodatno pojačati konkurenciju u momčadi. Prošle sezone bio je jedan od ključnih igrača Lokomotive. U 34 prvenstvene utakmice postigao je osam golova i zabilježio dvije asistencije, a u Kupu je u tri nastupa bio strijelac četiri puta.

Za Stojakovića je prelazak u Dinamo najveći korak u dosadašnjoj karijeri. Nogometni put započeo je u slovenskom Rudaru, a prije dolaska u Lokomotivu igrao je za Kurilovec, Brinje i Jarun.