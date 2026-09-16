Dinamo bez pogotka na startu Europa lige

Dinamo je ligašku fazu Europa lige otvorio remijem bez pogodaka protiv Hapoel Beer Sheve. Susret je završio rezultatom 0:0, a hrvatski prvak iz Bukurešta se vraća s jednim osvojenim bodom. Iako je izraelski prvak službeno bio domaćin, zbog aktualne sigurnosne situacije utakmica je odigrana na stadionu Giulești u rumunjskoj prijestolnici.

Momčad Marija Kovačevića nije pružila izdanje kakvom se nadala na otvaranju europske jeseni. Dinamo je tijekom većeg dijela susreta djelovao prilično neuvjerljivo i teško je stvarao ozbiljnije prilike pred protivničkim vratima. S druge strane, Hapoel Beer Sheva imao je nekoliko opasnijih situacija te je u konačnici bio bliže pogotku i osvajanju sva tri boda.

Dinamo stoga rezultatom može biti zadovoljniji od prikazane igre.