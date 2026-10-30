DINAMO - ALKAR 85-75: Poraz Sinjana u Zagrebu

Košarkaši Dinama i Alkara danas su s početkom od 20 sati igrali utakmicu 6. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Dinamo rezultatom 85:75 i koji je ujedno bio rezultatski bolji u prvom poluvremenu (26:17, 20:16), dok je Alkar bio bolji u drugome (19:20, 20:22).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Brzović sa 16 poena, 8 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte, a potom Šiško s 15 poena, 4 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Jukić s 13 poena, 3 ukradene lopte i 1 asistencijom; Burden s 11 poena, 2 skoka, 6 asistencija, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Marčinković sa 7 poena, 6 skokova, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Domazet sa 7 poena; Granić s 2 poena, 1 skokom i 1 ukradenom loptom; Garac s 2 poena i 1 skokom; Klepo s 2 poena; Gaffney s 1 skokom, 7 asistencija i 1 ukradenom loptom te Jurela i Pavela.

Alkar će iduću utakmicu odigrati protiv Donara 3. studenog u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige u skupini B.