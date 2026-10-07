Dim zabrinuo stanovnike Vida: Nakon novog požara stiglo upozorenje, djeca neće u školu i vrtić

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan, zajedno sa svojim zamjenikom Hrvojem Bebićem, obišao je područje Vida nakon što je u poslijepodnevnim satima ponovno izbio požar. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasnih snaga, objekti na ugroženom području su spašeni, dok su, nažalost, stradale poljoprivredne kulture.

Na terenu su i dalje sve raspoložive vatrogasne snage Grada Metkovića, koje rade na gašenju požara, osiguranju opožarenog područja i sprječavanju daljnjeg širenja vatre. U gašenju pomažu i zračne protupožarne snage, uključujući kanader, piše Metković News.

U tijeku je preusmjeravanje 3️⃣ Canadaira CL-415 s 🔥 Proložac Donji, Splitsko-dalmatinska županija na 🔥 Vid, Metković, Dubrovačko-neretvanska županija❗️ https://t.co/qBSHFzV2Ao — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) October 7, 2026

Istodobno, zbog velikog izdimljavanja koje je nakon ranijeg požara uslijedilo iz korijenja tršćaka, Grad Metković jučer je u naselju Vid osigurao postavljanje mjernog uređaja za kontinuirano praćenje kvalitete zraka. Uređaj je postavljen u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, uz koordinaciju s mr. sc. Nenadom Perišem, dipl. ing.

Prema prvim rezultatima mjerenja, zabilježene su vrijednosti pojedinih parametara kvalitete zraka iznad dopuštenih vrijednosti. Zbog toga se stanovnicima Vida preporučuje da, koliko god je moguće, izbjegavaju izlazak iz svojih domova i izlaganje dimu i onečišćenom zraku. Poseban oprez preporučuje se kroničnim bolesnicima, djeci, starijim osobama i drugim osjetljivim skupinama.

Zbog procijenjenog rizika Područna škola u Vidu i dječji vrtić ostaju zatvoreni do daljnjega. Za učenike područne škole organizirana je nastava u matičnoj školi kako bi se osigurao kontinuitet obrazovanja uz smanjenje izloženosti nepovoljnim uvjetima.

Mjerni uređaj nastavit će s kontinuiranim radom, a Grad Metković će u suradnji sa stručnjacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i nadležnim službama nastaviti pratiti stanje na terenu.

Građani će o novim rezultatima mjerenja, stanju na požarištu i eventualnim daljnjim preporukama biti pravodobno obaviješteni. Iz Grada Metkovića pozivaju na maksimalan oprez, pridržavanje preporuka nadležnih službi i izbjegavanje nepotrebnog izlaganja dimu dok se stanje ne stabilizira.