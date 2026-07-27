Dim se nadvio nad više dijelova Dalmacije: Vatrogasci se borili s vatrom, u pomoć stigli i kanaderi

Na području Splitsko-dalmatinske županije u posljednja 24 sata zabilježeno je nekoliko požara otvorenog prostora te nekoliko tehničkih intervencija vatrogasaca.

Najveća intervencija bila je u Krušvaru (Batareli), gdje je u 15:44 sati izbio požar otvorenog prostora. Na terenu su bili vatrogasci DVD-a Dicmo, DVD-a Dugopolje i JVP-a Sinj, a u gašenju su sudjelovala i dva kanadera. Izgorjelo je oko jedan hektar trave i niskog raslinja, a požar je lokaliziran u 18:10 sati te u potpunosti ugašen u 19 sati.

Požar je izbio i u Primorskom Docu u 19:28 sati. Vatrogasci DVD-a Gomilica, Mladost i Kaštela ugasili su vatru koja je zahvatila oko tri hektara trave i raslinja, a požar je ugašen u 20:53 sata.

U Kamenmostu kraj Imotskog gorjelo je oko 50 četvornih metara trave. Na intervenciju je izašla JVP Imotski, a požar je ugašen u 20:30 sati.

Vatrogasci i dalje nadziru požarište u Barbirima kod Vrgorca, gdje je požar otvorenog prostora planuo još 23. srpnja. Zbog nepristupačnog terena tijekom noći ostalo je dežurstvo DVD-a Vrgorac, a tijekom dana povremeno se pojavljivalo izdimljavanje.

U Splitu je Javna vatrogasna postrojba intervenirala zbog požara barake u Ulici Grge Novaka te zbog otvaranja vrata stana u Sućidarskoj ulici.