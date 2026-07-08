VIDEO Dim se nadvio nad istočnim dijelom Splita: Požar u Kučinama vidljiv i s Brača

Oko 12:36 sati istočnim dijelom Splita odjekivale su vatrogasne sirene nakon što je izbio požar na području Kučina. Prema prvim informacijama, na teren su odmah upućeni vatrogasci DVD-a Žrnovnica.

Koliko se dim proširio, najbolje pokazuje snimka čitatelja snimljena s otoka Brača. Na njoj se vidi veliki oblak dima koji se uzdiže iznad područja istočno od Splita.

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Požar je privukao pažnju brojnih građana, a vatrogasci su odmah krenuli s intervencijom kako bi stavili vatru pod kontrolu.