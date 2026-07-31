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Dim se diže i dalje: Požar u skladištu otpada u Prgometu još uvijek gori, donosimo fotografije trenutne situacije

Donosimo fotografije

Požar koji je danas izbio u skladištu otpada u Prgometu još uvijek nije ugašen. Gusti dim i dalje se uzdiže iznad požarišta te je vidljiv s velike udaljenosti, dok su vatrogasci i dalje na terenu u borbi s vatrom. Prema ranijim informacijama, zbog razmjera požara u gašenje su bili uključeni i kanaderi.

Donosimo fotografije snimljene prije nekoliko trenutaka koje pokazuju da požar i dalje aktivno gori, a gusti dim i dalje se širi iznad područja Prgometa.

Situacija je i dalje ozbiljna.

Požar na skladištu otpada u Prgometu: Gusti dim vidi se kilometrima, angažiraju se i kanaderi

Gusti dim nad Prgometom: Izbio požar otpada

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