Dim se diže i dalje: Požar u skladištu otpada u Prgometu još uvijek gori, donosimo fotografije trenutne situacije

Požar koji je danas izbio u skladištu otpada u Prgometu još uvijek nije ugašen. Gusti dim i dalje se uzdiže iznad požarišta te je vidljiv s velike udaljenosti, dok su vatrogasci i dalje na terenu u borbi s vatrom. Prema ranijim informacijama, zbog razmjera požara u gašenje su bili uključeni i kanaderi.

Donosimo fotografije snimljene prije nekoliko trenutaka koje pokazuju da požar i dalje aktivno gori, a gusti dim i dalje se širi iznad područja Prgometa.

Situacija je i dalje ozbiljna.