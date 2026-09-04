Dim požara stigao do Splita: Nebo nad gradom prekrila gusta dimna zavjesa

Veliki požar koji je danas izbio na području Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji nije ostao vidljiv samo iz neposredne blizine požarišta. Dim se tijekom dana proširio prema jugu te je stigao i do Splita.

Gusta dimna zavjesa bila je vidljiva iz brojnih dijelova grada. Fotografije snimljene s Poljuda i splitske Rive pokazuju nebo iznad Splita prekriveno dimom, stvarajući prizore koji su posebno došli do izražaja pred zalazak sunca.

Na Poljudu se dim jasno vidio iznad stadiona, dok se s Rive pružao pogled prema obzoru na kojem se također mogla uočiti velika količina dima.

Požar kod Perkovića danas su gasile brojne vatrogasne snage, uz pomoć protupožarnih zrakoplova. Prema objavi Hrvatske vatrogasne zajednice, na požarištu su angažirani vatrogasci Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije i Intervencijske vatrogasne postrojbe Šibenik, dok iz zraka djeluju tri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802.

Dim koji je stigao do Splita tako je večeras postao još jedan podsjetnik na ozbiljnost požarne situacije u Dalmaciji.