Dim iz velikih požara u BiH prekrio Dalmaciju: U Splitu se zrak popravlja, u Dubrovniku noćas ponovno visoke vrijednosti

Veliki požari u Bosni i Hercegovini izravno su povezani s jučerašnjim naglim pogoršanjem kvalitete zraka u Dalmaciji, potvrdili su vatrogasci i stručnjaci za javno zdravstvo. Jutrošnji podaci pokazuju da se stanje u Splitu popravlja, dok su na dubrovačkom području koncentracije sitnih lebdećih čestica tijekom noći ponovno bile visoke.

Na jutrošnjem prikazu službenog portala Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj crveno su označene postaje Dubrovnik, Luka Ploče, Split-2, Split-3 i Zračna luka Dubrovnik. Crvena boja označava lošu kvalitetu zraka, no važno je napomenuti da se indeks za PM10 i PM2.5 računa prema 24-satnom pomičnom prosjeku. Zbog toga postaja može ostati označena kao loša i nakon što se trenutačne koncentracije znatno smanje, prenosi Index.

U Splitu se stanje popravlja

Poboljšanje je vidljivo na postaji Split-3. U 6 sati jutros koncentracija PM10 iznosila je 19,1 mikrogram po kubnom metru, a PM2.5 9,2. Istodobno je 24-satni pomični prosjek još bio znatno viši – 67,88 za PM10 i 34,55 mikrograma za PM2.5.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije jučer je upozorio da su koncentracije PM10 i PM2.5 na području Splita, Trogira i otoka višestruko povišene u odnosu na uobičajene vrijednosti.

Građanima je preporučeno izbjegavanje intenzivnije tjelesne aktivnosti na otvorenom, a poseban oprez savjetovan je djeci, starijim osobama, trudnicama te osobama s respiratornim i kardiovaskularnim bolestima.

Nenad Periš iz splitskog Zavoda sinoć je rekao da su se koncentracije u odnosu na dnevni maksimum već smanjile oko četiri puta. Naglasio je da je problem bio u lebdećim česticama, a ne u povećanim koncentracijama plinova.

U Dubrovniku noćas ponovno visoke koncentracije

Na postaji Dubrovnik stanje se tijekom noći ponovno pogoršalo. U 2 sata izmjereno je 73,4 mikrograma PM10 i čak 64,7 mikrograma PM2.5 po kubnom metru. Dan ranije, u nedjelju u 8 sati, PM10 je dosegnuo 107,08 mikrograma, a PM2.5 67,66.

Na postaji Zračna luka Dubrovnik posljednji dostupni satni podaci bili su povoljniji. U 23 sata PM10 je iznosio 23,97, a PM2.5 17,17 mikrograma.

Za dubrovačko područje postoji i dodatni izvor dima. Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović potvrdio je jučer da dim i miris paljevine stižu i s novog požara s druge strane Popova polja u BiH.

Bura prenijela dim preko velikog dijela Dalmacije

Za Split, Šibenik, otoke i velik dio srednje Dalmacije glavni je problem bio golemi požar koji se iz Zvirnjače kod Kupresa proširio prema Ljubuši, Tomislavgradu i Prozor-Rami.

DHMZ je potvrdio da je jučerašnja bura pogodovala prijenosu dima iz BiH prema Jadranu. Dim se osjetio od Dubrovnika do Šibenika i na otocima, a Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane da zbog povećane koncentracije dima zatvore prozore i prate upute nadležnih službi.

U BiH izgorjelo oko 14.000 hektara

Stanje na velikom požarištu u BiH sinoć se djelomično popravilo. Dva hrvatska kanadera pomogla su zaustaviti širenje vatre na području Prozor-Rame. Požar ondje još nije ugašen, ali prema posljednjim informacijama koje prenosi Bljesak više nije izravno prijetio naseljima.

Mnogo ozbiljnija situacija ostala je kod Tomislavgrada. Prema podacima Hercegbosanske županije koje prenosi Bljesak, požar je zahvatio oko 14.000 hektara. Vatrogasci, civilna zaštita i dobrovoljci pokušavaju ga zaustaviti na više linija, uz probijanje protupožarnih koridora.

Hrvatski kanaderi jučer su djelovali na više krakova požara između Kupresa, Prozor-Rame i Tomislavgrada. Na području Ljubuše vatra je zahvatila golemo i teško pristupačno područje, a gašenje dodatno otežava jak i promjenjiv vjetar.