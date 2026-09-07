DIM IZ BiH "OTKRIO" NEŠTO NA SUNCU: Spektakularne fotografije Splita, pogledajte što se vidjelo neposredno prije zalaska

Veći dio Dalmacije tijekom nedjelje bio je zahvaćen dimom i mirisom paljevine, a Hrvatska vatrogasna zajednica potvrdila je da dim koji se osjećao od Imotskog prema obali i otocima stiže s područja Bosne i Hercegovine, gdje je bilo aktivno više požara. Građani su zbog neobične izmaglice tijekom jutra u velikom broju kontaktirali vatrogasce.

Dim je bio jasno vidljiv i nad Splitom, kojem je tijekom dijela dana dao sivkast, zamućen izgled. Kako se Sunce počelo približavati horizontu, cijela je atmosfera dobila sasvim drugu boju.

Crveno Sunce nad Splitom nije bilo slučajnost

Upravo je povećana količina sitnih čestica u zraku jedan od razloga zbog kojih zalasci u takvim situacijama mogu izgledati znatno crvenije i narančastije nego inače.

Sunčeva svjetlost pred zalazak prolazi kroz mnogo duži sloj atmosfere. Čestice dima dodatno raspršuju i prigušuju kraće valne duljine svjetlosti, dok crvene i narančaste nijanse lakše dopiru do promatrača. NASA je isti efekt više puta dokumentirala tijekom velikih šumskih požara, navodeći kako dim može učiniti Sunce tamnijim i crvenijim te dodatno naglasiti boje zalaska.

U nedjelju navečer upravo se takav prizor mogao promatrati nad splitskim područjem.

Eddy Meštrović popeo se na Perun, odakle mu se otvorila panorama Splita, Podstrane, mora i okolnih otoka. Njegova serija fotografija prati nekoliko faza večeri – od Sunca koje se spušta prema horizontu, preko intenzivnih crvenih i ružičastih tonova, pa sve do trenutka kada se nad gradom spušta mrak.

Dim je otkrio i nešto što se obično ne vidi na ovakvim fotografijama

No Meštrovićeve fotografije kriju još jedan zanimljiv detalj. Neposredno prije zalaska, dok je Sunce još bilo iznad horizonta, na njegovu su se disku mogle razaznati tamne Sunčeve pjege. Razlog zbog kojeg su na fotografijama postale tako uočljive ponovno je povezan s dimom u atmosferi. Gusti sloj sitnih čestica prigušio je intenzitet Sunčeve svjetlosti i ponašao se poput svojevrsnog prirodnog „filtra“, pa su se na crvenkastom disku jasnije istaknuli tamniji dijelovi njegove površine.

Sličan fenomen NASA je dokumentirala upravo ovog ljeta: na fotografiji Sunca snimljenoj kroz dim šumskih požara Sunčev disk bio je izrazito crven i zatamnjen, a na njemu se jasno vidjelo nekoliko skupina Sunčevih pjega. Čestice dima apsorbiraju i raspršuju dio Sunčeve svjetlosti pa do promatrača stiže slabija i crvenija svjetlost.

Naravno, ovdje treba dodati važnu napomenu: dim nije siguran zaštitni filtar za promatranje Sunca golim okom. NASA upozorava da se u Sunce ne smije izravno gledati bez odgovarajuće zaštite, čak ni kada zbog dima izgleda znatno slabije.