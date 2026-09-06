Dim i miris paljevine proširili se Dalmacijom, vatrogasci smiruju građane: Nema požara u blizini

Brojni stanovnici Dalmacije jutros su osjetili intenzivan miris paljevine, a na pojedinim područjima primjetna je i izmaglica od dima. Pojava je izazvala zabrinutost građana, zbog čega su vatrogasne službe zaprimile velik broj poziva.

Kako su nam potvrdili iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra, uzrok dima nije požar na području Splitsko-dalmatinske županije.

Dim koji se osjeti na širokom području, od Imotskog prema obali pa sve do dalmatinskih otoka, donesen je s velikog požara koji gori u Bosni i Hercegovini.

Vatrogasci naglašavaju kako u neposrednoj blizini nema aktivnog požara te mole građane da zbog mirisa paljevine ne prijavljuju požar ako ne uoče konkretan izvor dima ili vatru.

Iz operativnog centra navode kako su tijekom jutra zaprimili velik broj poziva zabrinutih građana, zbog čega su zamolili medije da pomognu u širenju informacije i smirivanju javnosti.