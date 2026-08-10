Diler kokaina 'pao' na jugu Dalmacije: Dragovoljno je predao policiji drogu

Policija u Dubrovniku dovršila je kriminalističko istraživanje nad 52-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Muškarac je u kasnim noćnim satima 7. kolovoza u užem području dubrovačke stare gradske jezgre uočen tijekom primopredaje paketića kokaina stranom državljaninu. Policajci su intervenirali te su kod državljanina Srbije pronašli i oduzeli jedan gram kokaina. Kupcu je izdan prekršajni nalog.

Istodobno je uhićen i 52-godišnjak. Prilikom uhićenja policiji je dragovoljno predao tri paketića s ukupno 2,8 grama kokaina, koje je skrivao u odjeći.

No tu nije bio kraj. Pregledom su policajci u prepravljenom kućištu tehničkog predmeta, koji je bio dio njegove radne opreme, pronašli još tri paketića s ukupno 2,4 grama kokaina.

Na temelju naloga Županijskog suda u Dubrovniku policija je potom pretražila i stan koji osumnjičeni koristi. Tamo je pronađeno čak 430 grama kokaina, zapakiranog u četiri veća pakiranja.

Uz drogu su pronađene i dvije precizne digitalne vage te čak 294 prazne PVC vrećice, za koje se sumnja da su bile namijenjene uličnoj preprodaji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 52-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor u trajanju do mjesec dana, nakon čega je prepraćen u Zatvor u Dubrovniku.