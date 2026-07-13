FOTO Diler (26) 'pao' na Dalmatini

Služba kriminalističke policije Policijske uprave šibensko-kninske provela je kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

U subotu, 11. srpnja, u poslijepodnevnim satima, policijski službenici Ravnateljstva policije, Odjela kriminaliteta droga PU šibensko-kninske i Postaje prometne policije Šibenik zaustavili su na autocesti A1, na izlazu Vodice, osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak.

Tijekom kontrole utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija od 0,77 promila, dok je odbio preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu. Nakon toga je uhićen i doveden u službene prostorije policije.

Prilikom pregleda vozila službenim psom za detekciju droga pojavila se sumnja da se u automobilu nalazi droga. Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, u nedjelju, 12. srpnja, obavljena je pretraga vozila tijekom koje su pronađene i oduzete dvije PVC vreće ispunjene marihuanom ukupne bruto težine 2.187 grama te jedan PVC smotuljak s marihuanom bruto težine 5 grama.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 26-godišnjak uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega je podnesen i optužni prijedlog. Policija je predložila novčanu kaznu u iznosu od 1.710 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.