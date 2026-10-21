Dilali kanabis i amfetamin po Splitu, osuđeni na 18 godina i sedam mjeseci zatvora

Osuđeno je pred Županijskim sudom u Splitu još jedno zločinačko udruženje usmjereno na preprodaju opojnih droga, makar su ovaj put dileri nabavljali kanabis i amfetamin u Zagrebu da bi preprodavali u Splitu.

Stipan B. dobio je četiri godine i deset mjeseci, Sara V. osuđena je na tri godine i deset mjeseci, Petar R. će iza rešetaka četiri godine i sedam mjeseci, a Mario B. na četiri godine i četiri mjeseca.

Iz Zagreba su koncem 2024. godine 'dopeljali' gotovo 19 kilograma konoplje te najmanje 22 kilograma amfetamina, ukupne vrijednosti najmanje 700 tisuća eura, stoji u presudi. U stanu u Bračkoj ulici na Trsteniku su ih koncem studenog 2024. godine policajci uhitili u raciji, kojoj je pak izbjegao brzonogi Stipan B.

Izbjegao je uhićenju te je, iako u bijegu, iskoristio mogućnosti poslovanja na slobodu te nastavio s preprodajom droge, s da bi se konačno priključio kompanjonima na Bilicama koncem siječnja 2025. godine. Nakon objave presude četvero osuđenika je nakon gotovo dvije godine u istražnom zatvoru pušteno na slobodu.