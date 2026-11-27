"Ne želim više trenirati."

Kad dijete izgovori tu rečenicu roditelju kroz glavu može proći sve od toga da je možda riječ o jednom lošem treningu do pitanja je li se u klubu dogodilo nešto o čemu dijete dosad nije govorilo. Koliko ga ohrabriti da pokuša još jednom, a kada njegovu odluku prihvatiti?

Kineziolog i mentalni trener Damir Znaor u svojem se osvrtu na tu roditeljsku dvojbu vraća na ono što bi, kaže, trebalo prethoditi svakoj odluci. Djetetu valja dati vremena da objasni što ga muči.

"Prvo ga trebate poslušati. Zašto više ne želi trenirati? Što mu smeta? Što se događa na treningu? Što se promijenil", navodi Znaor.

Od 5 do 10 godina svako bi dijete trebalo dobiti priliku igrati

Ako dijete na trening odlazi sa strahom jer ga trener vrijeđa ili ponižava, Znaor smatra da je promjena kluba opravdana. Jednako gleda i na situaciju u kojoj dijete u dobi od pet do deset godina većinu vremena provodi na klupi i rijetko dobiva priliku za igru.

"Smatram da bi svako dijete od 5 do 10 godina, bez obzira na trenutačnu razinu znanja i sposobnosti, trebalo imati priliku igrati. Kako će dijete razvijati svoje sposobnosti ako mu ne omogućujemo iskustvo igre?", pita Znaor.

U toj dobi, ističe, roditelj ima glavnu odgovornost za odabir sredine u kojoj se dijete može razvijati, a važan dio te odluke jest i procjena kako trener radi s djecom.

"Isto tako, smatram da bi svako dijete trebalo imati kvalitetnog pedagoga koji razumije njegovu razvojnu dob.

To ne znači da trener nikada ne smije povisiti ton, biti zahtjevan ili disciplinirati dijete".

Pritom su, kaže Znaor, važni kontekst, namjera i način na koji se obraća djetetu.

"Ali zahtjevnost i ponižavanje nisu isto."

Kad nogomet više nije prvi izbor

Od jedanaeste do petnaeste godine mijenjaju se interesi, društvo i način na koji dijete doživljava sebe. Sport oko kojeg se prije dvije godine vrtio cijeli tjedan danas mu možda više nije toliko važan.

Znaor smatra da roditelj i dalje treba voditi računa o kvaliteti sportskog okruženja, ali da djetetovo mišljenje s odrastanjem treba imati sve veću težinu.

"U ovom razdoblju potrebno je sve više osluškivati dijete i dopustiti da njegovo mišljenje ima sve veću težinu u donošenju odluka.

Roditelj je i dalje najodgovorniji za odabir kvalitetnog sportskog okruženja, ali dijete treba sve aktivnije sudjelovati u tom procesu."

Ako više ne želi trenirati nogomet, možda će se pronaći u košarci, judu, atletici, plivanju ili nekom drugomsportu. Znaor bi, kaže, u obitelji zadržao dogovor o redovitom kretanju, uz slobodu da dijete s vremenom pronađe aktivnost koja mu više odgovara.

"Dijete se treba baviti nekim oblikom sporta ili redovite tjelesne aktivnosti, ali ne mora se nužno baviti istim sportom cijelo svoje djetinjstvo."

Promjena sporta nije nužno odustajanje. Može biti i pronalazak novog razvojnog puta.

Kada tinejdžeru treba pomoći da prebrodi krizu

Od šesnaeste godine nadalje mlada osoba trebala bi imati znatno veću ulogu u odlučivanju o tome želi li i kako nastaviti trenirati. Znaor smatra da je najbolje o tome razgovarati zajedno, osobito ako želja za prestankom dođe u trenutku frustracije, nakon neuspjeha ili u razdoblju kad je motivacija oslabila.

"Realno, naporno je trenirati. Naporno je biti discipliniran. Naporno je nositi se s neuspjesima. Naporno je odricati se stvari kako bi ostvario neki cilj. Pogotovo u godinama kada se pojavljuju novi interesi, nova društva i brojni drugi sadržaji koji mladom čovjeku mogu biti privlačniji."

Treninzi traže disciplinu i odricanje, a u toj dobi sve više vremena zauzimaju novi interesi i društvo. Roditelj, kaže Znaor, tada može pomoći mladom sportašu da si ostavi vremena za odluku i razmisli želi li doista prestati.

"Roditelj treba pružiti podršku, ali i smjer. Da pomogne mladoj osobi prebroditi razdoblje u kojem trenutačne emocije možda ne odražavaju njezine dugoročne želje.

Puno sam puta vidio situacije u kojima bi mladi sportaš odustao da ga roditelj nije malo pogurao, a kasnije je upravo tom roditelju bio zahvalan što mu je pomogao ustrajati", navodi.

Pritom je važno prepoznati koliko dugo nezadovoljstvo traje i što ga uzrokuje. Pad motivacije nakon razočaranja traži drukčiji razgovor od situacije u kojoj se mlada osoba već dulje loše osjeća na treningu ili joj okruženje šteti.

Koliko je sportski cilj doista djetetov?

Znaor se osvrnuo i na ulogu roditeljske ambicije. Ona može biti poticaj kad roditelj uvažava djetetove želje i pomaže mu razvijati sposobnosti. Granica se prelazi, smatra, kada roditelj pribjegava prisili, ucjenama ili emocionalnom pritisku kako bi dijete slijedilo plan koji je za njega zamislio.

"Čini sve kako bi dijete igralo, osigurava mu dodatne treninge, pokušava utjecati na njegov status u klubu i stvara uvjete za sportsku karijeru, neovisno o djetetovim stvarnim sposobnostima, potrebama i interesima.

Problem nije u dodatnom treningu niti u ambiciji, nego u tome kada roditelj od djeteta zahtijeva nešto što nije primjereno njegovoj razvojnoj dobi i što više služi roditeljskim željama nego razvoju djeteta."

Važno je, kaže, odgovaraju li takvi potezi djetetovoj dobi, potrebama i interesima.

"Jedno je pomoći djetetu ostvariti njegov potencijal, a sasvim drugo pokušavati kroz dijete ostvariti vlastite ambicije."

Je li dijete uopće imalo priliku isprobati drugi sport?

Znaor smatra da bi djeci od treće do pete ili šeste godine, kad god je to moguće, trebalo ponuditi različite sportove i oblike kretanja. Roditelji tako mogu vidjeti što dijete veseli, kako se snalazi u različitim aktivnostima i gdje rado pokušava ponovno kad mu nešto ne uspije iz prve.

"Trebaju promatrati njegove prirodne predispozicije, tjelesnu građu, motoričke sposobnosti, interese i ono u čemu uživa.

Osobno smatram da bi roditelji u toj dobi trebali imati aktivniju ulogu u odabiru sporta, a ne prepustiti cjelokupnu odluku djetetu."

Dijete može poželjeti trenirati nogomet jer ondje idu njegovi prijatelji ili jer ga često gleda na televiziji. Tek kad isproba i druge aktivnosti može otkriti koliko ga veseli plivanje, trčanje ili judo. Znaor tu vidi važnu ulogu roditelja. Oni mogu djetetu pokazati mogućnosti za koje još ne zna da postoje, a zatim vidjeti čemu se ono samo želi vratiti.

"Primjerice nogomet nije nužno najbolji razvojni izbor za svako dijete. Dijete koje danas trenira nogomet možda bi bilo odličan vaterpolist, sprinter ili judaš. Možda bi u nekom drugom sportu puno više razvijalo svoje prirodne sposobnosti, doživljavalo uspjeh i uživalo u vlastitom napretku. To ne znači da roditelj treba nametnuti sport koji dijete ne voli. Znači da ima odgovornost upoznati svoje dijete s mogućnostima za koje ono još ne zna da postoje."

Iza iste rečenice "Ne želim više trenirati" može stajati dijete koje je umorno od sjedenja na klupi, tinejdžer koji je izgubio volju nakon neuspjeha ili netko tko je već spreman okušati se u drugom sportu. Prvi razgovor roditelju može pomoći da prepozna što njegovo dijete u tom trenutku treba.

"Roditeljska odgovornost nije ukloniti svaku prepreku s djetetova puta, ali nije ni dopustiti da dijete podnosi sve pod izlikom izgradnje karaktera.

Ponekad je ljubav prema djetetu upravo u tome da ga malo poguramo. Ponekad je ljubav prema djetetu u tome da ga zaštitimo. A ponekad je ljubav prema djetetu u tome da mu dopustimo krenuti drugim putem.

Da bismo znali što od toga napraviti, moramo poznavati svoje dijete, razumjeti njegovu razvojnu dob i znati što se događa u njegovu unutarnjem svijetu.

Nije cilj pod svaku cijenu zadržati dijete u određenom sportu. Cilj je kroz sport razvijati zdravog, slobodnog i odgovornog čovjeka", ističe Znaor te postavlja dva važna pitanja za kraj:

"Je li vaše dijete ikada željelo odustati od sporta? Kako ste tada postupili?".