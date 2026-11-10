Dijete u Splitu ozlijeđeno zbog pirotehnike: Zadobilo opekline na rukama, policija kaznila roditelja!

Dijete mlađe od 14 godina ozlijeđeno je prilikom korištenja pirotehnike u Splitu, a zbog tog događaja policija je prekršajno kaznila njegova roditelja.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policijski službenici Druge policijske postaje Split proveli su kriminalističko istraživanje nakon što je dijete u petak, 6. studenoga 2026. godine, dovedeno u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći.

Zadobilo opekline na rukama

Prema policijskim informacijama, dijete je toga dana u poslijepodnevnim satima koristilo pirotehnička sredstva te je pritom zadobilo opekline na rukama.

Utvrđeno je da je riječ o lakšim tjelesnim ozljedama. Nakon pružene liječničke pomoći dijete je otpušteno iz bolnice.

Policija je potom provela kriminalističko istraživanje i prekršajno sankcionirala roditelja.

Roditeljima prijete kazne do 390 eura

Iz policije podsjećaju da djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti pirotehnička sredstva bilo koje kategorije.

Prema članku 92. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je koristilo pirotehniku može biti kažnjen novčanom kaznom od 130 do 390 eura.

Policija uputila apel roditeljima

Nakon ovog događaja policija je ponovno upozorila na opasnosti koje donosi korištenje pirotehničkih sredstava, osobito među djecom.

„Apeliramo na roditelje da razgovaraju s djecom i ukažu im na opasnosti koje su povezane s korištenjem pirotehnike u cilju očuvanja života i zdravlja njihove djece”, poručili su iz policije.

Ovaj slučaj još je jedan podsjetnik da neoprezno rukovanje pirotehnikom može dovesti do ozljeda, čak i kada posljedice, kao u ovom slučaju, nisu teške.