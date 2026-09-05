Dijete se nakon praznika muči sa spavanjem? Nemojte napraviti ovu pogrešku

Početak nove školske godine sve je bliže, a s njim se u mnoge obitelji vraća i dobro poznata borba s ranijim odlaskom na spavanje. Nakon ljetnih praznika, tijekom kojih djeca često ostaju budna dulje i ujutro kasnije ustaju, povratak na školski ritam može biti popriličan izazov.

Stručnjakinja za spavanje Sophie Bostock objasnila je kako djeci olakšati prijelaz na novu rutinu, ali i upozorila na čestu pogrešku roditelja - pokušaj da dijete odjednom počne odlaziti u krevet nekoliko sati ranije.

Ne pokušavajte promijeniti ritam preko noći

Gostujući u emisiji This Morning, Bostock je odgovarala na pitanja roditelja, među kojima je bila i majka čija kći nakon ljeta više ne uspijeva zaspati u 20:30 sati.

Umjesto inzistiranja na tome da se dijete odmah vrati starom rasporedu, stručnjakinja savjetuje postupno pomicanje vremena odlaska na spavanje.

"Ako sada zaspi tek u 23:30 ili u ponoć, pokušajte to vrijeme pomaknuti za 30 do 60 minuta. Što dijete duže leži budno u krevetu, to njegov mozak više uči da je krevet mjesto za budnost, a to želimo izbjeći", objasnila je.

Poanta je ponovno stvoriti vezu između odlaska u krevet i osjećaja pospanosti. Roditelji bi zato trebali krenuti od vremena koje je relativno blizu trenutku u kojem dijete sada zaista zaspi, a potom vrijeme odlaska u krevet svakoga dana pomicati za 15 do 20 minuta.

Takav postupni povratak rutini za dijete može biti znatno lakši od očekivanja da nakon tjedana lijeganja oko ponoći odjednom zaspi nekoliko sati ranije.

Jutarnje svjetlo pomaže vratiti unutarnji sat

Prilagodba školskom ritmu, međutim, ne počinje navečer. Bostock ističe da veliku ulogu ima i ono što dijete radi nakon buđenja, a posebno izlaganje dnevnom svjetlu.

"Najvažniji element za dobar noćni san je jasan signal dnevnog svjetla rano ujutro", objasnila je.

Dnevna svjetlost pomaže regulirati cirkadijalni ritam, odnosno unutarnji tjelesni sat koji utječe na to kada osjećamo budnost, a kada pospanost. Zbog toga savjetuje da se nakon ustajanja što prije pusti prirodno svjetlo u prostoriju ili da dijete izađe van.

Za povratak u školsku rutinu zato nije važno samo vrijeme odlaska na spavanje. Jednako važni mogu biti redovito vrijeme buđenja i jutarnje izlaganje svjetlu.

Razgovore o školskim brigama ostavite za ranije

Početak škole kod neke djece donosi i nervozu, strah ili tjeskobu, što također može otežati uspavljivanje. Roditelji često upravo pred spavanje pokušavaju doznati muči li dijete nešto, no Bostock smatra da bi takve razgovore bilo bolje voditi ranije.

"Često te razgovore ostavljamo za trenutak prije spavanja. To je miran dio dana pa roditelji pitaju djecu brine li ih nešto i tada sve te misli izlaze na površinu", rekla je.

Ako dijete brinu škola, nastavnici, prijatelji ili neki drugi problemi, bolje je o tome razgovarati tijekom dana. Tako ima dovoljno vremena izraziti svoje strahove i zajedno s roditeljem razmisliti o mogućim rješenjima.

Večer bi, s druge strane, trebala biti namijenjena smirivanju i poznatoj rutini koja dijete priprema za san.

Roditelji koji ovih dana pokušavaju vratiti školski ritam stoga ne bi trebali očekivati da će se navike stvarane tijekom cijelog ljeta promijeniti u jednoj večeri. Postupno pomicanje vremena odlaska na spavanje, redovito jutarnje buđenje, dnevno svjetlo i mirna večernja rutina mogu djeci znatno olakšati povratak školskim obavezama.