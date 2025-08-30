Dijete s Korčule helikopterom hitno prevezeno u KBC Split: "Znali smo da nosimo dragocjen život i nismo imali pravo na grešku"

Dežurna letačka posada pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a provela je hitni zračni medicinski prijevoz maloljetnog djeteta s otoka Korčule u KBC Split, unatoč iznimno teškim vremenskim uvjetima, javlja MORH.

Helikopter Mi-171 Sh iz sastava 395. ETH u 08:28 sati s četiri člana posade (dva pilota i dva tehničara) poletio je iz vojarne ‘Knez Trpimir’ kod Divulja prema Korčuli. Već u 08:58 sati, na helidromu Blato na Korčuli, posada je preuzela maloljetnog pacijenta u pratnji majke i dva člana medicinskog tima.

Na helidrom KBC-a Split helikopter je sletio u 09:28 sati, gdje je dijete predano stručnim medicinskim službama. Dežurna posada helikoptera Mi-171sh u 09:38 sati vratila se u matičnu bazu u Divuljama, ostajući u pripravnosti za nove zadaće.

Iako se sve odvijalo brzo i precizno, let je bio sve samo ne jednostavan. Olujni oblaci, kiša, vjetar i smanjena vidljivost pratili su helikopter tijekom cijelog leta.

– Današnji let nije bio nimalo miran. Dolaskom na helidrom Blato, nepovoljna vremenska fronta stigla je puno brže nego što je prognozirano tijekom planiranja zadaće. Tijekom cijelog leta pratili su nas nepovoljni vremenski uvjeti, olujni grmaljavinski oblaci, smanjena vidljivost, jaka kiša i vjetar. Znali smo da nosimo dragocjen život i nismo imali pravo na grešku. Kada prevozimo djecu, emocije su uvijek prisutne. Ali baš tada dajemo sve od sebe jer znamo što je u pitanju. Ponosan sam na svoju iskusnu posadu i timski duh koji nas nikada ne napušta – istaknuo je kapetan helikoptera.