Dijete po vrućini ostavili u zaključanom autu i otišli u šoping: Reagirali prolaznici

Istarska policija izdala je ozbiljno upozorenje za sve građane: ne ostavljajte djecu samu u vozilima! Posljedice mogu biti teške.

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom i 31-godišnjakinjom (oboje državljani BiH), kojim je utvrđena sumnja da su počinili kazneno djelo povrede djetetovih prava.

Naime, u ponedjeljak su oko 18:15 na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču u zaključanom automobilu bosanskohercegovačkih oznaka sa zatvorenim prozorima na skoro sat vremena ostavili maloljetno dijete te otišli u trgovinu, piše Dnevnik.hr.

Kada su građani uočili dijete u znoju, koje je u automobilu bilo bez odjeće, pozvali su hitnu i vatrogasce, no roditelji su se tada pojavili i otključali automobil. Dijete je pregledano i, srećom, nije ozlijeđeno.

Upozorenje za roditelje

Iz PU istarske upozorili su da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice.

Izradili su i edukativni letak, koji je preveden na engleski, njemački i talijanski jezik.

"Tijekom ljetnih mjeseci jako je važno da roditelji, skrbnici ili osobe koje brinu o djeci budu oprezni i ne ostavljaju djecu bez nadzora punoljetne osobe s obzirom na to da se ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo zanemaruje i zlostavlja dijete, što predstavlja obilježje kaznenog djela povrede djetetovih prava, a posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje", poručili su.

"Dijete ostavljeno samo u vozilu, pa i nakratko, u opasnosti je od toplinskog udara, dehidracije, pregrijavanja i ozljeda. Do toplinskog udara dolazi kada djetetova temperatura tijela naraste iznad 40 °C, a što je veći udio vlage u zraku, osoba se teže može rashladiti znojenjem", dodaju.

Uz upozorenje da budu svjesni i pažljivi, naveli su i da se djecu ne bi trebalo izlagati suncu od 10 do 17 sati te podsjetili na korištenje zaštitne kreme za sunčanje. Također je bitno osigurati dovoljno unosa tekućine, odgovarajuću odjeću od prirodnih materijala i navikavati djecu na nošenje sunčanih naočala i šešira.

Posebnu pažnju trebali bi obratiti na to da manja djeca nemaju doticaj s prostorima u kući gdje bi voda mogla predstavljati prijetnju (bazeni, vrtna jezerca, posude s vodom i sl.) te se preporučuje i da djeca nose zaštitne prsluke u vodi, posebice u prirodnim vodama.