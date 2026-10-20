Dijete ostalo zaključano u automobilu u Kaštelima, vatrogasci intervenirali i zbog lančanog sudara na brzoj cesti Solin – Klis

Splitski i dalmatinski vatrogasci tijekom protekla 24 sata imali su niz intervencija, od prometnih nesreća i požara otvorenog prostora do spašavanja djeteta zaključanog u automobilu. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 19. listopada u 6 sati do 20. listopada u 6 sati, vatrogasci su na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije intervenirali zbog nekoliko različitih događaja.

Dijete ostalo zaključano u automobilu u Kaštel Sućurcu

Jedna od intervencija zabilježena je u ponedjeljak u 11:51 sati u Ulici kroz blata u Kaštel Sućurcu, gdje je dijete ostalo zaključano u automobilu. Na teren su upućeni pripadnici DVD-a Mladost s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca, koji su intervenirali radi otvaranja zaključanog vozila. U izvješću nisu navedene dodatne okolnosti događaja ni informacije o stanju djeteta.

Nešto ranije, u 11:37 sati, vatrogasci su intervenirali zbog lančanog sudara triju osobnih vozila na brzoj cesti Solin – Klis, u blizini čvorišta Klis. Na mjestu nesreće bili su pripadnici JVP-a Split te DVD-ova Klis, Vranjic i Dugopolje. Uz vatrogasce, intervenirali su djelatnici hitne medicinske službe, cestarskih službi i prometne policije. Iz vatrogasnog izvješća nije poznato je li u nesreći bilo ozlijeđenih osoba.

Požar iznad City Centera One, vatrogasci gasili i raslinje

U 13:44 sati zabilježen je požar otvorenog prostora na predjelu Brnika, iznad trgovačkog centra City Center One.

Vatra je zahvatila približno 500 četvornih metara borovine i niskog raslinja. Na intervenciji su sudjelovali pripadnici JVP-a Split s tri vozila i 12 vatrogasaca te DVD-a Žrnovnica s jednim vozilom i trojicom vatrogasaca. Požar je ugašen vodom. Istoga dana, u 13:31 sati, splitski vatrogasci izašli su i na izvid u Ulicu Pujanke zbog dojave o dimu iz trafostanice. Na teren je upućeno šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Prometna nesreća u Tugarama

Posljednja zabilježena intervencija dogodila se u 21:55 sati na području Tugara, gdje je prijavljena prometna nesreća. Na intervenciji su sudjelovali DVD Žrnovnica sa šest vatrogasaca i jednim vozilom te DVD Gata sa šest vatrogasaca i dva vozila.