Dijete ostalo zaključano u automobilu na Čiovu, intervenirali vatrogasci

Županijski vatrogasni operativni centar izvijestio je da je u posljednja 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno nekoliko vatrogasnih intervencija.

Na području Splita zabilježene su dvije intervencije. U 15:52 sati JVP Grada Splita intervenirala je zbog prometne nesreće na Sirobuji, dok su u 18:16 sati vatrogasci DVD-a Split intervenirali zbog požara na ventilaciji u hotelu na adresi Manuška Poljana 9.

Na području županije zabilježene su još tri intervencije.

U Drveniku je u 19:14 sati izbio požar na objektu, na kojem su intervenirali vatrogasci DVD-a Drvenik, DVD-a Podgora i DVD-a Gradac.

U Mastrinki je u 20:05 sati JVP Trogir intervenirala zbog tehničke intervencije, odnosno otvaranja vrata automobila u kojem se nalazilo dijete.

Na požarištu Maglaj – Vrdovo požar je ugašen 30. kolovoza u 17:00 sati.