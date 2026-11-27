Kod kuće je mnogo puta ponovio rečenicu koju će izgovoriti na školskoj priredbi. Veselio se pozornici i htio da ga roditelji dođu gledati. A onda se dvorana napunila, glazba je postala glasnija i začuo se pljesak. Dijete je pokrilo uši i poželjelo izaći. Netko će reći da je razmaženo. Netko će primijetiti da su druga djeca mogla ostati. Koliko će ih se zapitati koliko je njemu bilo stalo da nastupi?

Tim se primjerom poslužila prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinička psihologinja i integrativna psihoterapeutica za djecu, adolescente i odrasle, edukatorica i supervizorica. Na razmišljanje o djeci čije teškoće odrasli često ne prepoznaju potaknula ju je rečenica koju je čula u propovijedi o suosjećanju i brizi za ljude u potrebi – „"Po ljubavi ćete biti suđeni".

"Iz kliničke prakse znam koliko se lako dogodi da dijete gledamo upravo u trenutku kad mu je teško, a uvjereni smo da se samo ne trudi dovoljno", ističe.

Veselilo se priredbi, a onda je buka postala prejaka

Djetetu koje teško podnosi buku može pomoći da unaprijed zna kada će zasvirati glazba ili kada se očekuje pljesak. Možda će mu biti lakše ako stoji bliže izlazu ili zna da se može nakratko povući na mirnije mjesto s odraslom osobom kojoj vjeruje.

"Možemo ga pitati što bi mu pomoglo. I dati mu vremena da odgovori", istaknula je psihologinja.

Sličan se trud lako previdi i na običnom školskom satu.

"Znam i djecu kojoj je teško zadržati pažnju u školi. Otvore bilježnicu i počnu rješavati zadatak. Dok traže gumicu, izgube nit. Kad opet pogledaju u bilježnicu, više se ne sjećaju što su trebala napraviti. Lako nam promakne koliko se već trude. Kad ih pred cijelim razredom podsjetimo da bolje paze, uz zadatak s kojim se već muče mogu osjetiti i sram. A zapravo im je ponekad dovoljno da im učiteljica zapiše prvi korak, ponovi uputu samo njima ili tiho pokaže gdje mogu nastaviti. A kad se vrate zadatku, puno im može značiti da je netko primijetio upravo taj trud."

Pred razredom je zaboravio i prvu rečenicu

Adolescent sa socijalnom tjeskobom može se danima pripremati za prezentaciju i kod kuće izvrsno znati što želi reći. Kad stane pred razred, srce mu počne lupati, dlanovi se znoje, a glas drhti. Boji se da će pogriješiti ili da će mu se vršnjaci smijati pa se može dogoditi da zaboravi i prvu rečenicu koju je toliko puta ponovio.

"Boji se da će pogriješiti, da će drugi primijetiti koliko je nervozan i da će mu se svi u razredu smijati. Može zablokirati i zaboraviti čak i prvu rečenicu koju je toliko puta ponovio.

Nastavnik u tom trenutku vidi učenika koji šuti. Teško je iz te šutnje znati koliko se pripremao i koliko mu je stalo. Tom djetetu puno znači da nastavnik mirno kaže „Uzmi trenutak“, pričeka i ponudi mu da pogleda bilješke. Možda je već i sam izlazak pred razred za tog učenika bio velik korak."

Ako je strah toliko jak da učenik uopće ne može izaći pred razred, psihologinja predlaže da mu se omogući odgovaranje iz klupe. Tako dobiva priliku pokazati što zna u uvjetima u kojima može govoriti.

Tko pita roditelje kako su?

Buljan Flander osvrnula se i na svakodnevicu roditelja koji iznova moraju objašnjavati da je njihovu djetetu nešto doista teško. Nakon posla, poziva u potrazi za terminom kod stručnjaka i razgovora s vrtićem ili školom, kod kuće ih čeka dijete kojemu i dalje trebaju njihova pažnja i strpljenje. I njima bi, piše, dobro došlo da ih netko sasluša i pita kako su.

"Tim roditeljima uvijek želim reći da smiju biti umorni, nervozni, ljuti ili tužni. To ne isključuje ljubav i briznost prema djetetu. Mogu se radovati djetetovu malom uspjehu, neizmjerno voljeti dijete i istoga dana osjećati da im je svega previše. I oni zaslužuju da se netko pobrine za njih i da im stručnjaci budu dostupni. I to ne za 6 mjeseci ili čak godinu dana nego odmah."

Neke obitelji mjesecima čekaju već na prvu procjenu, a zatim ponovno čekaju da podrška počne. Buljan Flander pozvala se na izvješće Pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2025. godinu, u kojem se, kako navodi, spominju i slučajevi čekanja na logopedsku procjenu gotovo godinu dana. Nekim obiteljima i udaljenost otežava pristup stručnjacima.

Stručna pomoć je osim djeci potrebna i roditeljima

"Kad pomoć nije dostupna onda kad je obitelji potrebna, čekanje postaje sastavni dio njihovih života. Neka djeca mjesecima čekaju već na prvu procjenu, a zatim ponovno čekaju da podrška počne. U izvješću Pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2025. godinu navode se i slučajevi u kojima se na logopedsku procjenu čekalo gotovo godinu dana. Obitelji iz nekih krajeva moraju putovati daleko da bi dijete uopće dobilo podršku. Dok mjesecima pokušavaju doći do pomoći za dijete, nije im dostupna ni stručna podrška za njih same.

Dijete u međuvremenu svakoga jutra odlazi u vrtić ili školu, gdje se njegove teškoće često niti ne prepoznaju, niti uvažavaju bez nalaza stručnjaka, pa roditelj iz dana u dan pokušava sam pronaći načine da mu pomogne i da objasni institucijama da njegovo dijete ima teškoće i moljakati za razumijevanje", pojašnjava Buljan Flander i još jednom naglašava da kada ustanove posao ne obave zajedno, veliki dio koordinacije pada upravo na obitelj.

Psihologinja zato poziva na ulaganje u stručnjake, opremu i pristupačne prostore kako bi djeca dobila podršku na vrijeme i blizu mjesta u kojem žive.

Roditeljima je, dodaje, potrebna podrška već dok čekaju djetetovu procjenu, kao i prilika da predahnu dok je dijete uz nekoga kome vjeruju.

Odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima trebaju vrijeme i stručna pomoć kako bi zajedno s djetetom i obitelji dogovorili što će mu olakšati svakodnevicu.

"I odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima trebaju vrijeme i stručna podrška kako bi s djetetom, stručnjacima i obitelji mogli dogovoriti što će mu pomoći."

Kad dođe njegov red, dijete izgovori svoju rečenicu

Na kraju, Buljan Flander vraća se školskoj priredbi. Zamišlja da je netko unaprijed pitao dijete što bi mu pomoglo. Dogovorili su gdje će stajati, objasnili mu kada će postati glasnije i rekli kome se može obratiti ako mu buka postane prejaka.

"Kada ponovno pomislim na onu propovijed, vratim se školskoj priredbi. Zamislim da je netko u školi unaprijed pitao dijete što bi mu pomoglo. Dogovorili su gdje će stajati, što će sve događati, kome se može obratiti, objasnili kada će postati glasnije, što može učiniti i s kim može izaći ako buka postane prejaka. Kad dođe njegov red, dijete izgovori rečenicu koju su kod kuće toliko puta ponovili.

I bude ponosno na sebe jer i ono može kao druga djeca. I osjeća se sretnim da i ono pripada tom razredu, toj školi i zajednici", zaključuje Buljan Flander.