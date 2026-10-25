Dijete izgubilo život u naletu automobila u Dalmaciji

Danas, 25. listopada oko 17,07 sati na nerazvrstanoj cesti u Rakovu Selu, dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradalo dijete, izvijestila je PU šibensko-kninska.

Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe. Unesrećeno dijete je od zadobivenih ozljeda preminulo na mjestu događaja.

Prema prvim informacijama, do prometne nesreće došlo je uslijed naleta osobnog vozila na dijete.

U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi zamjenik županijske državne odvjetnice.

Zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida na navedenoj dionici ceste promet je u potpunosti obustavljen.