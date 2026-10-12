Dijelovi Splita uskoro ostaju bez struje: Provjerite je li i vaša ulica na popisu

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, danas, u ponedjeljak 12. listopada, više splitskih ulica privremeno će ostati bez električne energije. Prekidi su najavljeni i u dijelovima Dalmatinske zagore, a na pojedinim lokacijama mogli bi trajati i do osam sati.

Prema najavljenom rasporedu, radovi obuhvaćaju zamjenu brojila, zahvate na niskonaponskoj mreži te radove u trafostanici. Građanima se savjetuje da provjere termine isključenja i prilagode svoje dnevne obveze.

Evo gdje danas neće biti struje u Splitu

Na području Splita planirani su sljedeći prekidi:

Trg braće Radić – od 8 do 9 sati, zbog zamjene mjernih uređaja.

– od 8 do 9 sati, zbog zamjene mjernih uređaja. Vidilica, kućni brojevi od 2 do 10 – od 8:30 do 12:30 sati, zbog zamjene brojila.

– od 8:30 do 12:30 sati, zbog zamjene brojila. Ulica Krste Odaka – od 9 do 13 sati, zbog radova na niskonaponskoj mreži.

– od 9 do 13 sati, zbog radova na niskonaponskoj mreži. Ulica Krste Odaka, kućni brojevi od 1 do 21, i Ulica Brune Bušića, kućni broj 3 – od 9 do 14 sati, zbog zamjene mjernih uređaja.

– od 9 do 14 sati, zbog zamjene mjernih uređaja. Hercegovačka ulica (2, 3 i 5), Ulica Domovinskog rata (57), Put Supavla (48 i 23–63), Ulica Mike Tripala (9) te Komulovića put (1, 3, 5 i 7) – od 8:30 do 10:30 sati, zbog radova u trafostanici.

Bez struje i dijelovi Dalmatinske zagore

Prekidi u opskrbi električnom energijom najavljeni su i na području Donjeg Muća i Crivca.

U Donjem Muću, na kućnom broju 291, struje neće biti od 10 do 11 sati zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Najdulji prekid očekuje se u Crivcu, gdje su radovi planirani od 7 do 15 sati. Bez električne energije trebali bi ostati Gornji Bučići (7–12), Put Doca (5, 6, 7, 13 i 14), Mravce (5 i 10), Gornji Morići (7) te Ćosić (7 i 9).

Riječ je o planiranim isključenjima, a građanima se preporučuje da na vrijeme provjere raspored radova i pripreme se za privremene prekide opskrbe električnom energijom.