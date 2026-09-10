Dijelovi Splita u subotu bez struje: Evo koje će ulice biti pogođene

Dio stanovnika Splita u subotu, 12. rujna, nekoliko će sati biti bez električne energije zbog planiranih radova.

Prema obavijesti Elektrodalmacije Split, prekid opskrbe predviđen je od 8 do 14 sati, a razlog su radovi u trafostanici.

Bez struje će biti dijelovi Hercegovačke, Kupreške i Sarajevske ulice.

Riječ je o planiranom prekidu opskrbe, pa se stanovnicima navedenih ulica preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze šest sati dugom razdoblju bez električne energije. HEP ODS aktualne i najavljene prekide objavljuje na svojoj stranici „Bez struje“.