Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, dio stanovnika Splita u četvrtak i petak, 26. i 27. studenoga, privremeno će ostati bez električne energije. Prema objavljenom rasporedu, razlog prekida opskrbe je zamjena mjernih uređaja, a radovi će se oba dana odvijati u jutarnjim i prijepodnevnim satima, s očekivanim trajanjem prekida od četiri sata.

Isključenja će obuhvatiti pojedine kućne brojeve u Viškoj i Pojišanskoj ulici, a ne cijele ulice. Donosimo detaljan raspored najavljenih prekida.

ČETVRTAK, 26. studenoga

Prvog dana planiranih radova bez električne energije privremeno će ostati korisnici na jednoj adresi u Viškoj ulici.

Ulica i kućni broj: Viška 9

Vrijeme prekida: 08:30 – 12:30

Razlog: Zamjena mjernih uređaja.

PETAK, 27. studenoga

U petak se nastavlja zamjena mjernih uređaja na području Splita, pri čemu će radovi obuhvatiti četiri kućna broja u Viškoj ulici te jednu adresu u Pojišanskoj ulici.

Ulice i kućni brojevi: Viška 4, 6, 8 i 10 te Pojišanska 20

Vrijeme prekida: 08:30 – 12:30

Razlog: Zamjena mjernih uređaja.

Građanima se preporučuje da se pripreme

Svi navedeni prekidi odnose se na planirane radove, a objavljena vremena predstavljaju očekivano trajanje isključenja. Stanovnicima i poslovnim subjektima na navedenim adresama preporučuje se da unaprijed organiziraju aktivnosti koje ovise o opskrbi električnom energijom.

Eventualne izmjene rasporeda građani mogu provjeriti na službenim stranicama HEP Operatora distribucijskog sustava, u rubrici „Bez struje“.