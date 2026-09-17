Dijelovi Splita te Pribuda i Milešine ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u petak, 18. rujna, dio potrošača na području Splita te Pribuda i Milešine privremeno će ostati bez električne energije.

U Splitu zamjena mjernih uređaja

Na području Splita radovi su najavljeni u ulicama Križeva, Bana Jelačića, Domilijina i Ban Mladenova. Razlog prekida u opskrbi električnom energijom je zamjena mjernih uređaja, a radovi su predviđeni u vremenu od 7:30 do 9 sati.

Radovi i na području Pribuda i Milešine

Bez struje će privremeno biti i potrošači na području Pribuda i Milešine. Ondje su najavljeni radovi na dalekovodu (DV), a očekivano trajanje prekida je od 9 do 13 sati.

Svi navedeni radovi su planirani, a opskrba električnom energijom trebala bi biti ponovno uspostavljena po njihovu završetku.