Dijelovi Splita sutra bez struje čak osam i pol sati: Evo koje su ulice na popisu

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 12. studenoga, pojedini dijelovi Splita, Solina, Kaštela i okolice ostat će privremeno bez električne energije. Prema obavijesti Elektrodalmacije Split, prekidi opskrbe trajat će od jednog sata do čak osam i pol sati, ovisno o lokaciji.

Najdulji prekid najavljen je u splitskoj Ulici Blaiburških žrtava, gdje su radovi predviđeni od ranih jutarnjih do poslijepodnevnih sati.

Split: Pojedine ulice bez struje do 16 sati

U Splitu će bez električne energije biti potrošači na sljedećim adresama:

Blaiburških žrtava 6 – od 7:30 do 16:00 sati, zbog zamjene mjernog uređaja.

Dražanac 56, 58 i 60, Vinogradska 61 te Bukovčeva 17 – od 8:30 do 12:30 sati, također zbog zamjene mjernih uređaja.

Žrnovnica i Korešnica: Radovi u trafostanici

Zbog radova u trafostanici, od 8:30 do 11:00 sati, bez struje će biti dijelovi Žrnovnice i Korešnice.

Prekid je najavljen za sljedeće ulice i adrese:

Gaminica

Mosorska 1–15 i 2–28

Starčevićeva 1–60 i 2–10

Hrvatskih velikana 1–20 i 2–30

Kamena

Put Vrila

Privorska

Radićinka

Korešnica

Solin i Kaštel Gomilica također obuhvaćeni radovima

U Solinu će bez električne energije biti potrošači na adresi Don Mate Mih​anovića 22, od 10:00 do 11:00 sati, zbog radova na niskonaponskoj mreži.

U Kaštel Gomilici prekid je najavljen u Ulici Milinkovo, od 9:00 do 13:00 sati, također zbog radova na niskonaponskoj mreži.

Svi navedeni prekidi planirani su za četvrtak, 12. studenoga 2026. godine, prema rasporedu Elektrodalmacije Split.

Građanima se preporučuje da svoje obveze koje zahtijevaju električnu energiju prilagode najavljenim terminima radova.