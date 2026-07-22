Dijelovi Splita, Solina, Klisa i Podstrane ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži i zamjene mjernih uređaja, u četvrtak, 23. srpnja, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na više lokacija u Splitu, Solinu, Klisu, Gornjoj Podstrani, Kamenu i Kučinama. Prekidi će, ovisno o lokaciji, trajati od pola sata do sedam sati.

Najdulji prekid u Ozaljskoj i Vidinoj ulici

Najdulje isključenje najavljeno je u Splitu, u Ozaljskoj ulici od broja 1 do 7 te Vidinoj ulici na brojevima od 1 do 7 i od 2 do 12. Struje neće biti od 8 do 15 sati.

U Ulici Matice hrvatske na brojevima 20, 22, 24, 26 i 28, Vukovarskoj 106, Putu Žnjana 17, 17A i 17B te na Poljičkoj cesti 1A radovi su planirani od 8:30 do 12:30 sati. Bez električne energije od 8:30 do 9:30 bit će potrošači na adresi Domovinskog rata 23, dok će u Velebitskoj 2 prekid trajati od 9 do 10 sati. Na adresi Osječka 22 radovi su najavljeni od 10 do 11 sati.

Radovi i izvan Splita

U Klisu, na području Gizdića od kućnog broja 1 do 64, struje neće biti od 8:30 do 13 sati.

U Gornjoj Podstrani prekid je najavljen u Ulici svetog Martina i na Cesti don Petra Cara od broja 95 do 118, od 9 do 13 sati. Na Kamenu, u Ulici Kitože 9, radovi će trajati od 9:30 do 10 sati, dok je u Kučinama, na adresi Podine 6, prekid predviđen od 11 do 12 sati.

U Solinu će bez struje od 9:30 do 10:30 sati biti potrošači na adresi Put Arapovca 2. Svi navedeni prekidi povezani su s unaprijed planiranim radovima na elektroenergetskoj mreži.