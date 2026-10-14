Dijelovi Splita, Solina, Kaštela i Klisa ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži sutra, u četvrtak 15. listopada, bez električne energije privremeno će ostati stanovnici pojedinih dijelova Splita, Solina, Klisa i Kaštel Sućurca. Prekidi u opskrbi strujom trajat će od pola sata do pet i pol sati, ovisno o lokaciji i vrsti radova. Prema najavljenom rasporedu, radovi će se izvoditi na trafostanicama i niskonaponskoj mreži, a prvi prekidi očekuju se već u 8 sati ujutro. Građanima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze, osobito ako koriste uređaje kojima je potrebna neprekidna opskrba električnom energijom.

Split: Bez struje dijelovi Trstenika, Šoltanske i još nekoliko ulica

Na području Splita planirana su četiri isključenja električne energije. U Manuškoj poljani 16 struje neće biti od 8:00 do 8:30 sati zbog zamjene mjernog uređaja. Zbog radova na trafostanici, od 8:30 do 10:30 sati, bez električne energije ostat će potrošači na adresama Ruđera Boškovića 16 i 7, Poljička cesta 30 te Šoltanska 1A.

Opsežniji radovi na niskonaponskoj mreži predviđeni su od 8:00 do 12:00 sati, a obuhvatit će Šoltansku 26C i 16 te adrese na Trsteniku: 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 2E, 2I, 2F, 2C, 2A, 5, 4, 7 i 10. U Uskočkoj ulici 14 planirani su radovi na niskonaponskoj mreži, zbog kojih će opskrba električnom energijom biti prekinuta od 8:00 do 13:00 sati.

Solin: Isključenja na više lokacija

Na području Solina najavljena su dva planirana prekida u opskrbi električnom energijom. Od 8:30 do 10:30 sati, zbog radova u trafostanici, bez struje će biti dijelovi sljedećih ulica:

Dioklecijanova

Put Mira

Bašini

Matoševa

Petra Krešimira IV.

Domovinskog rata

Dodatno, od 9:00 do 12:00 sati, zbog radova u trafostanici, bez električne energije ostat će dio ulice Mezanovci te Put Majdana 19.

Kaštel Sućurac: Prekid struje trajat će do 14 sati

Stanovnike dijela Kaštel Sućurca očekuje najdulji najavljeni prekid u opskrbi električnom energijom. Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, od 8:30 do 14:00 sati, bez struje će biti potrošači na adresama Sela, kućni brojevi od 1 do 40, te Gospin put, kućni brojevi od 1 do 20.

Klis: Radovi u Mezanovcima

Na području Klisa planirani su radovi na niskonaponskoj mreži od 9:00 do 12:00 sati. Bez električne energije bit će adrese Mezanovci 55, 55B, 55C, 55D i 55E.

Sva navedena isključenja dio su unaprijed planiranih radova na elektroenergetskoj mreži. Predviđeni termini su okvirni te se trajanje prekida može promijeniti ovisno o tijeku radova. Građanima se preporučuje da tijekom najavljenih isključenja vode računa o električnim uređajima i na vrijeme se pripreme za privremeni prekid opskrbe. Najraniji prekidi počinju u 8 sati, dok bi svi najavljeni radovi trebali završiti najkasnije do 14 sati.