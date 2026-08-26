Dijelovi Splita, Solina i okolice ostaju bez struje: Provjerite jeste li na popisu

Zbog planiranih radova na mreži i trafostanicama dio potrošača na području Splitsko-dalmatinske županije u četvrtak, 27. kolovoza, i petak, 28. kolovoza, privremeno će ostati bez električne energije.

Najduži prekidi najavljeni su na području Segeta Gornjeg, gdje bi radovi oba dana trebali trajati od 8:30 do 14 sati.

Split bez struje tri sata

U četvrtak, 27. kolovoza, zbog radova u trafostanici električne energije neće biti na dijelu područja Splita.

Bez struje će od 8:30 do 11:30 sati biti potrošači na adresama Josipa Jovića 149 i 151 te Kvaternikova 5.

Radovi i u Solinu

Istoga dana planirani su radovi i na području Solina.

Zbog zamjene brojila od 8:30 do 12:30 sati bez električne energije trebali bi biti potrošači na adresama Put Majdana 14A, Kaštelanska 1, Put Mira 34, 36 i 38 te Hektorovićeva 13.

Prekidi u Uble-Tešijama i Segetu Gornjem

Na području Uble-Tešija, odnosno u dijelu Tešija, zbog radova na niskonaponskoj mreži prekid opskrbe najavljen je od 9 do 14 sati.

U Segetu Gornjem bez struje će od 8:30 do 14 sati biti područja Ivice, Baradići, Milati i Čarije.

U petak ponovno radovi

Radovi se nastavljaju i u petak, 28. kolovoza.

U Solinu, zbog zamjene brojila, bez električne energije od 8:30 do 12:30 sati bit će potrošači u Ulici Domovinskog rata na brojevima 17, 19, 36, 38 i 40.

Ponovni prekid najavljen je i za Seget Gornji. Područja Ivice, Baradići, Milati i Čarije trebala bi biti bez struje od 8:30 do 14 sati.

Riječ je o planiranim radovima, a navedeno trajanje prekida je očekivano te se opskrba električnom energijom, ovisno o tijeku radova, može uspostaviti i ranije.