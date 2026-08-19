Dijelovi Splita, Muća, Klisa i Solina ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 20. kolovoza, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na području Splita, Muća te Klisa i Solina.

U Splitu su radovi najavljeni u Starčevićevoj ulici, na kućnim brojevima 12 i 14, gdje će se obavljati zamjena brojila. Očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.

Na području Muća izvodit će se radovi na dalekovodu, zbog čega će bez struje biti potrošači na području Muća Donjeg, Ramljana, Crivca, Ogorja i Pribuda. Radovi su predviđeni od 8:30 do 14 sati.

Planirani radovi obavljat će se i na području Klisa i Solina, odnosno na području Majdanskog puta i predjela Klis Gizdića. Riječ je o radovima u trafostanici, a očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 13:30 sati.

Svi navedeni prekidi električne energije povezani su s unaprijed planiranim radovima na mreži.