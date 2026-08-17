Dijelovi Splita, Muća i Ramljana ostaju bez struje

Za sutra, utorak 18. kolovoza, najavljeni su planirani radovi na elektroenergetskoj mreži na području Splita, Muća i Ramljana. Radovi će se odvijati tijekom prijepodneva, a obuhvatit će više ulica i naselja.

U Splitu su zbog zamjene brojila planirani radovi od 8:30 do 12:30 sati. Obuhvaćene su sljedeće adrese: Istarska 9, Lička 6B i Riječka 12. Radovi su najavljeni i na području Muća, odnosno u Neoriću i Sutini. Tamo će se izvoditi radovi na dalekovodu, a očekivano trajanje je od 8 do 13 sati.

U istom terminu, od 8 do 13 sati, radovi na dalekovodu planirani su i u Ramljanama. Obuhvaćene su adrese: Bakovići 1-12, Borozani 1-80 i Škomrlji 1-25. Građanima na navedenim područjima preporučuje se da planirane radove uzmu u obzir prilikom organizacije svojih obveza tijekom sutrašnjeg prijepodneva.