Dijelovi Splita, Kaštela, Solina, Dugopolja i Lećevice ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži u četvrtak, 16. srpnja, bez električne energije privremeno će ostati potrošači na više lokacija u Splitu, Kaštelima, Solinu, Dugopolju i Lećevici.

Prekidi u opskrbi na više adresa u Splitu

U Mosećkoj ulici 72 struje neće biti od 8.30 do 14.30 sati zbog radova na niskonaponskoj mreži. Prekidi su najavljeni i na području Pazdigradske ulice. Na broju 8 te na kućnim brojevima 22, 28, 30 i 32 električne energije neće biti od 8.30 do 12.30 sati. Na većini tih lokacija obavljat će se zamjena mjernih uređaja.

U isto vrijeme, od 8.30 do 12.30 sati, bez struje će zbog zamjene mjernih uređaja biti i potrošači na adresama Put Plokita 83, 85 i 89.

Planirani radovi u četiri kaštelanska naselja

U Kaštel Kambelovcu prekid je najavljen na adresi Cesta Ivana Pavla II. 89, i to od 9.30 do 11.30 sati.

U Kaštel Novom, u ulici Crnoči III 9, te u Kaštel Štafiliću, na adresi Lucijin put 3, struje neće biti od 9.30 do 10.30 sati. Radovi će se izvoditi i u Ulici Stjepana Radića u Kaštel Gomilici, gdje je prekid u opskrbi najavljen od 8.30 do 10.30 sati.

Najdulji prekid najavljen u Solinu

U Solinu će bez električne energije biti potrošači na adresama Put Majdana 28e, 28h te od broja 49 do 53. Radovi na niskonaponskoj mreži trajat će od 7 do 15 sati. U Dugopolju će se radovi izvoditi u Kutskoj ulici, na kućnim brojevima od 25 do 80. Prekid je predviđen od 9 do 12 sati.

Radovi i na području Lećevice

Na području Lećevice radovi su najavljeni u naseljima Kladnjice, Divojevići i Čvrljevo. Električne energije neće biti od 8.30 do 14 sati. Izvođači napominju kako se planirani radovi mogu odgoditi u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih nepredviđenih okolnosti.