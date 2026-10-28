Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u četvrtak, 29. listopada, bez električne energije privremeno će ostati pojedini dijelovi Splita, Kaštela, Podstrane i Sutine. Prekidi u opskrbi najavljeni su u različitim terminima, a na pojedinim lokacijama mogli bi trajati i do devet sati. Najraniji prekid najavljen je u Splitu, gdje će radovi započeti već u 7 sati ujutro.

Prema objavljenom rasporedu planiranih isključenja, radovi će se izvoditi na niskonaponskoj mreži i u trafostanici.

Split i Kaštela

U Splitu je privremeni prekid opskrbe električnom energijom najavljen u Ulici bleiburških žrtava na kućnom broju 4, i to od 7 do 16 sati. U Kaštel Gomilici bez struje će od 8:30 do 14 sati biti područje Gaji, zbog radova na niskonaponskoj mreži.

U Kaštel Sućurcu planirani su radovi na adresi Cesta Ivana Pavla II., kućni broj 30, od 9 do 13 sati. U Kaštel Štafiliću prekid je najavljen od 9:15 do 12:15 sati, a obuhvatit će sljedeće adrese: Put poljoprivrednika, kućni brojevi 1–3 i 2–10 i Bijačka ulica, kućni brojevi 61–75, 80–104 i 80A

Podstrana i Sutina

Na području Podstrane planirana su dva odvojena isključenja električne energije. U Jurasovoj ulici, na kućnim brojevima 2, 4 i 1B, radovi su najavljeni od 9 do 13 sati. Drugo isključenje obuhvatit će Ulicu don Petra Cara, kućne brojeve 198–234 i 189–233, te Ulicu svetog Fabijana, kućne brojeve 10–12 i 11–19. Na tim adresama prekid opskrbe predviđen je od 9 do 14 sati.

U Sutini će zbog planiranih radova u trafostanici bez električne energije od 9 do 17 sati biti područja Sutina–Milina, Sutina Šolići (kućni brojevi 1–8), Kačari i Košadini.

Svi navedeni prekidi odnose se na planirane radove, a navedeni termini predstavljaju očekivano trajanje isključenja.