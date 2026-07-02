Dijelovi Splita, Kaštela i Ramljana ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na niskonaponskoj mreži, u petak će bez električne energije privremeno ostati dio potrošača na području Splita, Kaštela i Ramljana. Kako je najavljeno, prekidi opskrbe trajat će u različitim terminima, ovisno o lokaciji i vrsti radova.

Ramljane bez struje od jutra do poslijepodneva

Na području Ramljana električne energije neće biti u ulici Bakovići, na kućnim brojevima od 1 do 13. Prekid je najavljen zbog radova na niskonaponskoj mreži, a očekivano trajanje radova je od 8:00 do 14:30 sati. Bez struje će u petak ostati i dio Kaštel Starog. Prekid se odnosi na Ulicu Gardijskih brigada 26, gdje su radovi planirani od 9:30 do 11:30 sati.

U Kaštel Gomilici radovi će se izvoditi na području Obale kralja Tomislava, od kućnog broja 8 do 88. Potrošači na toj lokaciji bez električne energije trebali bi biti od 8:00 do 13:00 sati.

Prekidi opskrbe i u nekoliko splitskih ulica

Planirani radovi najavljeni su i na nekoliko lokacija u Splitu. U Ulici Antuna Branka Šimića 21 struje neće biti od 8:30 do 9:30 sati zbog zamjene mjernog uređaja. U Ulici Ruđera Boškovića 13, kao i na adresi Ruđera Boškovića 7, prekid opskrbe električnom energijom očekuje se od 8:30 do 12:30 sati. U istom terminu bez struje će biti i potrošači na adresi Hercegovačka 106.

Svi navedeni prekidi odnose se na planirane radove na mreži, a potrošačima se preporučuje da na vrijeme prilagode svoje obveze i osiguraju uređaje koji ovise o električnoj energiji.