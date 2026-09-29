Dijelovi Splita, Kaštela i Klisa ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, u srijedu, 30. rujna, bez električne energije privremeno će ostati dijelovi Splita, Kaštel Gomilice i Klisa. Prema najavi, prekidi će trajati nekoliko sati, a riječ je o radovima na niskonaponskoj mreži i trafostanici.

Kaštel Gomilica bez struje od 8:30 sati

U Kaštel Gomilici radovi su najavljeni od 8:30 do 13 sati. Bez električne energije trebali bi ostati potrošači u ulicama: Marka Marulića, Antuna Branka Šimića i Mosorskoj ulici. Razlog prekida su planirani radovi na NN mreži.

Radovi i u Klisu te Splitu

Na području Klisa prekid je predviđen od 9 do 12 sati, a obuhvatit će područja i ulice Gizdići, Jankovi-Melkini, Ivaniševići, Perići, kao i dio Ulice kneza Trpimira, na kućnim brojevima 189-211 i 100-110A.

Razlog su planirani radovi u trafostanici. U istom terminu, od 9 do 12 sati, bez struje bi trebali ostati i stanari u Splitu, na adresama Lazarica 2, 4 i 6. Ondje su najavljeni radovi na niskonaponskoj mreži. Građanima se preporučuje da se na vrijeme pripreme za najavljene prekide opskrbe električnom energijom.