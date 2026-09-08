Dijelovi Splita i Zagore sutra ostaju bez struje, negdje čak i sedam sati

Stanovnici nekoliko mjesta u Dalmaciji sutra, u srijedu 9. rujna, ostat će privremeno bez električne energije zbog najavljenih radova na elektroenergetskoj mreži.

Prekidi su najavljeni na području Crivca, Ramljana i Bračevića, Splita te dijela općine Proložac.

Crivac, Ramljane i Bračevići

Bez električne energije bit će od 8 do 12 sati.

Split

Prekid je najavljen u Spinčičevoj ulici, na adresama Spinčičeva 2D, 2G, 2E, 2F i 2A, i to od 8.30 do 13 sati.

Općina Proložac

Na području Bušanja i Ričica struje neće biti od 8 do 15 sati.

Stanovnicima navedenih područja preporučuje se da svoje obveze i korištenje električnih uređaja prilagode najavljenim prekidima.