Dijelovi Splita i Zagore sutra ostaju bez struje, negdje čak i sedam sati

Stanovnici nekoliko mjesta u Dalmaciji sutra, u srijedu 9. rujna, ostat će privremeno bez električne energije zbog najavljenih radova na elektroenergetskoj mreži.
Prekidi su najavljeni na području Crivca, Ramljana i Bračevića, Splita te dijela općine Proložac.
Crivac, Ramljane i Bračevići
Bez električne energije bit će od 8 do 12 sati.
Split
Prekid je najavljen u Spinčičevoj ulici, na adresama Spinčičeva 2D, 2G, 2E, 2F i 2A, i to od 8.30 do 13 sati.
Općina Proložac
Na području Bušanja i Ričica struje neće biti od 8 do 15 sati.
Stanovnicima navedenih područja preporučuje se da svoje obveze i korištenje električnih uređaja prilagode najavljenim prekidima.
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